A la rencontre de Benik Afobe, présent sur la short-list du Club de Bruges

Benik Afobe devrait être le nouvel attaquant du Club de Bruges. Mais qui est ce joueur qui a connu pas mal de club dans divisions inférieures en Angleterre.

C’est le dernier nom qui circule du côté du Club de Bruges ces derniers jours. Benik Afobe, attaquant de 29 ans appartenant à Stoke City mais qui est en fin de contrat et donc libre, pourrait être la prochaine recrue des champions de Belgique en titre. Mais que faut-il savoir sur lui ?

Formé à Arsenal

Il y a signé son premier contrat, c’était en 2010 et il avait 16 ans. De grands espoirs étaient placés en lui et les Gunners l’avaient à l’époque prêté successivement à Huddersfield, Reading ou encore Bolton pour l’aguerrir. Il reviendra à l’Emirates mais sans jamais jouer avec l’équipe première. Sa seule expérience en Premier League, c’est avec Bournemouth entre 2016 et 2018 avec 10 buts à la clé.

Espoir anglais, international congolais

Il a porté le maillot des Three Lions dans les catégories de jeunes, jusqu’en U21. Avec les U17 il est même champion d’Europe aux côtés de Sterling, Berahino, Pickford et Ross Barckley. En 2017, il choisit de jouer pour le Congo, dont il porte le maillot à 6 reprises pour 1 but.

Une seule expérience à l’étranger

Lors de la saison « Covid » de 2020-2021, il s’en va en Turquie pour porter les couleurs de Trabzonspor. Titulaire en début de saison, il jour les utilités à la fin de l’exercice en ne disputant que quelques minutes par match. Il y remporte cependant la SuperCoupe de Turquie.

Est-ce que l’attaquant congolais va rejoindre le Club de Bruges pour relancer sa carrière qui à 29 ans est loin d’être terminée.