De Jong, plus proche que jamais de Manchester United

Il y retrouverait son ancien coach ajacide.

Après plusieurs semaines de négociations, le FC Barcelone et Manchester United se rapprochent enfin d’un accord pour le transfert de Frenkie de Jong (25 ans, 47 matchs et 4 buts toutes compétitions cette saison). Alors que les Blaugrana ont décliné les premières offres des Red Devils pour le milieu de terrain néerlandais, le journal catalan Sport révèle que les tractations ont connu une avancée positive ces dernières heures et que le deal pourrait se conclure aux alentours de 80 millions d’euros.

C’est un peu moins que les 85 M€ espérés par les Espagnols mais cette somme leur permettrait au moins d’avancer enfin sur leur mercato. Côté MU, resterait tout de même à se mettre d’accord avec l’Oranje sur son futur contrat.