Le successeur de Wayne Rooney est connu

Liam Rosenior est le nouvel entraîneur de Derby County. Le club de troisième division anglaise a annoncé que Liam Rosenior allait s'asseoir sur le banc pour assurer l'intérim. L'Anglais de 37 ans était tout simplement l'adjoint de Wayne Rooney.

Liam Rosenior will take charge of first team affairs on an interim basis 🐏#DCFC