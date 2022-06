Victor Osimhen a eu peur pour sa vie lors de sa lourde blessure au crâne

Victor Osimhen s'était lourdement blessé au visage le 21 novembre dernier lors d'un duel aérien, et en a gardé un profond traumatisme.

Plusieurs fractures au visage, quelques mois d'absence, pas de CAN et un retour sur les terrains avec masque protecteur : Victor Osimhen (23 ans) a vécu une expérience traumatisante le 21 novembre 2021. L'attaquant nigérian du Napoli allait alors au duel avec Milan Skriniar (Inter Milan) et ne se relevait pas, lourdement touché. Interviewé par Wazobia TV, l'ancien du Sporting Charleroi a raconté sa peur.

"C'est l'une de ces blessures qui vous donnent l'impression d'être presque mortelle. C'est inexplicable, je suis le seul à avoir ressenti ça, j'ai été blessé au visage, au corps. La douleur était telle que je ne pouvais plus dormir, je ne pouvais plus manger", se rappelle Osimhen. Depuis, le Nigérian a retrouvé la pleine forme. Après son retour sur les terrains, il a inscrit 9 buts, pour un total de 14 sur la saison en Serie A.