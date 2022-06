Lukaku ambitieux pour son retour à l'Inter : "Je veux faire encore mieux que la dernière fois"

Romelu Lukaku est à nouveau Nerazzurro, et veut rendre à l'Inter Milan la confiance donnée.

Après avoir tout cassé à l'Inter Milan et remporté le Scudetto, Romelu Lukaku rentrait en Angleterre pour réaliser son rêve : briller à Chelsea, "son" club. Un an plus tard, le Diable Rouge revient en prêt à Milan, sur un constat de semi-échec et dans des circonstances bien plus compliquées. Côté intériste, bien sûr, on ne peut que s'en réjouir : un joueur parti pour plus de 100 millions d'euros revient...en prêt pour 10 petits millions. Reste à voir si Lukaku peut redevenir le "Roi de Milan" qu'il a été durant son premier passage. C'est en tout cas son objectif.

Très heureux à Milan

Lors de sa première interview pour les médias officiels de l'Inter, Romelu a étalé ses ambitieux : "L'Inter Milan m'a tellement donné. Et cette fois, j'espère faire encore mieux que lors de mon premier passage", clame-t-il. "C'est formidable d'être de retour ici. Ce que nous avons réalisé était fantastique et j'espère faire encore mieux que ça. Je me sens comme si j'étais de retour à la maison. Ma famille et moi étions très heureux ici, ce n'est pas pour rien que j'ai gardé une maison à Milan, même en vivant en Angleterre".

Ce retour, que Lukaku reconnaît "avoir cru impossible", se fait après une saison un peu décevante (8 buts en 26 matchs de championnat, une seconde partie de saison très compliquée). Cette fois, il ne travaillera pas sous son mentor Antonio Conte mais avec Simone Inzaghi. "J'ai très envie de travailler avec lui, l'Inter a joué un très beau football la saison passée. C'est dommage qu'ils n'aient pas été champions", déclare-t-il. "Beaucoup de joueurs se sont améliorés sous Inzaghi. Mes coéquipiers m'ont accueilli à bras ouverts. Les supporters ? Je vais travailler dur pour revenir dans leur coeur". De belles intentions. Et on peut compter sur Big Rom' pour tout donner...