Lourde défaite pour la première de Schreuder à l'Ajax

L'ancien coach du Club de Bruges doit pour le moment faire sans ses internationaux. Magallan était sur le terrain.

Alfred Schreuder, qui a quitté le Club de Bruges en fin de saison après avoir remporté le titre, est désormais l'entraîneur de l'Ajax. Ce samedi, les Ajacides disputaient la première rencontre amicale de la saison à Paderborn.

Malgré un doublé de Ihattaren, les champions néerlandais en titre ont lourdement été battus sur le score de 5-2. Les buteurs de Paderborn sont Obermair, Conteh, Ofori, Sberny et Iredale. Magallan, ancien défenseur d'Anderlecht, était titulaire. Schreuder a largement fait tourner son effectif et a donné du temps de jeu à beaucoup de jeunes joueurs du noyau. Les internationaux comme Blind, Tadic ou encore Martinez n'étaient pas présents. Haller, Gravenberch et Onana ont eux quitté le club.