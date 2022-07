Tottenham tout proche de relancer un défenseur du Barça

Arrivé en 2018 en provenance de Séville, Clément Lenglet (27 ans) est en difficulté au FC Barcelone, où Xavi ne compte pas sur lui. Si des clubs tels que l'AS Rome étaient intéressés par son profil, ce serait finalement Tottenham qui va rafler la mise.

Malgré le fait que le Barça voulait au départ un transfert sec, Fabrizio Romano annonce qu'un accord autour d'un prêt a été trouvé. Cela ne serait plus qu'une question de détails. Lenglet aurait d'ores et déjà donné son accord, les deux clubs en seraient aux termes finaux.

Idéal pour se relancer ?

Clément Lenglet to Tottenham, just matter of time and then… here we go soon. Agreement’s being finalised between Barcelona and Tottenham on loan deal, working on details. 🚨⚪️ #THFC



Lenglet agreed personal terms with Spurs last week, matter of final steps between clubs. pic.twitter.com/6bg80EeTvD