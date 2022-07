🎥 Chiellini déjà à fond pour son nouveau club

Dans le derby de la cité des anges, c'est le Los Angeles FC qui a eu le dernier mot avec un but de Cristian Arango et un doublé de José Cifuentes.

Un résultat qui a mis le sourire aux lèvres de Gareth Bale (en tribune pour la rencontre) mais aussi Giorgio Chiellini, les deux nouvelles recrues cinq étoiles du club californien.

L'ancien défenseur de la Juventus se donne déjà à fond pour son nouveau club. Lors du troisième but de son équipe, il n'a pas hésité à... sortir du banc pour courir tout le terrain et rejoindre ses coéquipiers lors de la célébration. Un engouement qui devrait ravir les fans du club de MLS.

LAFC grab their third goal against the Galaxy.



Gareth Bale and Giorgio Chiellini were loving it ūüĎŹ



(via @LAFC)pic.twitter.com/8kav5SArXK