📷 Saint-Trond révèle ses maillots pour la saison 2022-2023

Les Trudonnaires évolueront sous des vareuses au design original.

Désignées par l'équipementier Macron, les vareuses Home, Away, Third et Goalkeeper du STVV version 2022-2023 ont été dévoilées. Un design original : les couleurs sont toujours les mêmes, mais des damiers apparaissent, également sur le maillot Home.

Shinji Kagawa, Ameen Al-Dakhil ou encore Daniel Schmidt ont été choisis pour la présentation du nouveau kit.