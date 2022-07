Jérémy Perbet paré pour la reprise : "Beaucoup de clubs se disent que ce sera l'année ou jamais pour retrouver le monde pro"

Sous contrat jusqu'en 2023 avec le matricule 4, le serial buteur a prolongé le plaisir d'une année supplémentaire avec le club liégeois.

Le RFC Liège a prolongé Jérémy Perbet jusqu'en 2024. "Si cela sonnait comme une évidence de mon côté ? Oui par rapport à mes prestations de la saison dernière. C'est aussi un signe fort des dirigeants pour récompenser ma bonne saison, même si l'objectif collectif n'a malheureusement pas été atteint. Mais le défi de retrouver la D1B et le monde pro est repoussé d'une année. Nous avions envie de continuer ensemble et c'est pour cela que mon contrat a été prolongé", nous confie le joueur âgé de 37 ans.

L'ancien joueur du Sporting de Charleroi et de La Gantoise se sent bien à Rocourt. "J'ai éprouvé des difficultés au début à m'acclimater à ce monde amateur, et les premiers mois n'ont pas été évidents. Je me suis totalement adapté désormais et je sais à quoi m'en tenir par rapport à la Nationale 1. Nous avons quand même dominé ce championnat la saison dernière même si nous avons loupé le coche. Nous sommes toujours aussi bien armés pour aller chercher le titre", souligne le Français. "De plus, il n'y aura plus de Tour final à l'issue de la compétition qui verra les trois premiers accéder à la D1B. Il y aura beaucoup de concurrence, et beaucoup de clubs se disent que ce sera l'année ou jamais pour retrouver le monde pro. À nous de répondre présents et de tout donner pour ce public incroyable. Les dirigeants ont conservé quasiment la même ossature, même si nous avons perdu deux joueurs importants (Rodes et Lallemand). Nous avons enregistré l'arrivée de deux nouvelles recrues qui vont apporter du sang frais et d'autres suivront sûrement", précise le meilleur buteur de N1.

"Un attaquant est toujours dépendant des autres joueurs. Il a fallu du temps pour trouver des automatismes puis les résultats et la confiance étaient au rendez-vous au fur à mesure du championnat. J'ai donc pu marquer des buts grâce à mes coéquipiers", ajoute celui qui a planté 24 roses.

Pour rappel, les Sang et Marine disputeront leur premier match officiel le 14 août lors du troisième tour de la Coupe de Belgique avec un déplacement soit à Verlaine, soit à Sart-lez-Spa ou soit à Biesen. Le premier match de championnat aura lieu trois jours plus tard du côté de Tessenderlo.