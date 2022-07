Klopp vole au secours de son nouveau joueur : "L'opinion générale a 0 % d'intérêt"

Le coach allemand a une nouvelle fois été fidèle à lui-même, et n'a pas hésité à monter au créneau pour sa nouvelle recrue.

Depuis son arrivée à Liverpool, Darwin Nunez (23 ans) s'est attiré beaucoup de critiques. Après tout, l'attaquant urugayen a été recruté pour 75 millions d'euros du Benfica et doit faire oublier Sadio Mané. Monté au jeu lors d'un amical perdu face à United (4-0), Nunez a raté une immense occasion, ce qui a déclenché une vague de railleries sur les réseaux sociaux.

Pour ESPN, le coach des Reds Jurgen Klopp a tenu à remettre l'église au milieu du village. "Je ne suis pas du tout inquiet pour Darwin Nunez. L'opinion générale a 0 % d'intérêt. Ça sera toujours comme ça, nous savons tous que c'est une blague ou un jeu pour certaines personnes de relever certaines situations où un joueur ne va pas bien", a déclaré Klopp. "La seule chose vraiment importante, c'est avant tout la façon dont je juge la situation pour le joueur. Je ne pourrais pas être plus calme à ce sujet. Je suis totalement convaincu de son potentiel."

"En fait, c'est aussi ce que pense notre peuple, les supporters de Liverpool dans le monde entier. Ils devraient savoir qu'au bout d'un certain temps, les nouveaux joueurs ont besoin de temps, et nous devrions être les premiers, et tous les supporters de Liverpool sur cette planète, à oublier le montant que nous avons payé", a-t-il poursuivi. "Juste l'oublier, ce n'est pas important (...) C'est maintenant un garçon qui joue chez nous et nous faisons absolument tout pour voir les choses que nous avons vues de lui à Benfica, et même plus encore. C'est la base. Et encore une fois, c'est ma responsabilité d'aider Darwin pour qu'il puisse montrer tout son potentiel."

"Je pense que même quelqu'un avec un 'demi-cerveau' de football ne doute pas du potentiel de Nunez", a-t-il conclu. C'est dit !