Philippe Clement ravi pour Hoefkens : "Je suis heureux qu'il ait reçu cette chance"

L'ancien mentor Blauw & Zwart se prépare également à une nouvelle saison avec sa formation de Ligue 1.

Philippe Clement est à Monaco depuis six mois maintenant mais continue à suivre attentivement la JPL.

Il a notamment commenté le choix de son ancien employeur qui a choisi de faire confiance à Carl Hoefkens, une personne qu'il connait très bien : "J'ai toujours été très satisfait de ma coopération avec Carl. Nous sommes d'ailleurs toujours en contact. Et je suis heureux qu'il ait eu la chance de franchir cette étape. Carl est quelqu'un de très passionné", a déclaré Clement à Het Nieuwsblad.

Le coach de l'ASM y voit le début possible d'une grande et belle histoire, et fait même un parallèle avec sa propre expérience : "Lorsque je suis devenu entraîneur à Waasland-Beveren, tous mes amis m'ont traité de fou et m'ont dit que j'allais m'y enterrer, que si je ne réussissait pas ce serait terminé pour moi. Pourtant, cela a fini par devenir le début d'une très belle histoire", ponctue le Belge.