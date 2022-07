Officiel : Jesse Lingard rejoint un promu anglais

Jesse Lingard (29 ans) rejoint Nottingham Forest, a annoncé le club promu en Premier League ce jeudi. Il signe librement, sans contrat depuis la fin de son bail à Manchester United en juin dernier, pour une durée d'une saison. L'offensive de dernière minute de Wayne Rooney, nouveau coach de DC United, pour attirer l'international anglais (32 caps) n'aura donc pas abouti.

He's back. And so are we.#JLingz x #NFFC pic.twitter.com/RgMgaGuuwz