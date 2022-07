La grave blessure de Luca Oyen : le dernier cas d'une longue lignée d'infortunés

Blessé pour la première de la saison, le jeune prodige de Genk (19 ans) s'est blessé aux ligaments croisés. Une grave blessure, qui nous rappelle bien des exemples de jeunes pousses belges ayant connu de brusques coups d'arrêt dans leur carrière.

Nous allons certainement en oublier, tant la liste risque d'être longue. Même les plus grands espoirs de notre football ont dû faire face à de très graves blessures.

Certains ont eu la chance de se relancer ensuite, c'est le cas de Yari Verschaeren. Le nouveau numéro 10 d'Anderlecht a d'ailleurs mis beaucoup de temps à revenir à son meilleur niveau après ses deux blessures - au ligament et à la malléole, ce qui avait d'ailleurs influé sur son niveau en première partie de saison dernière. Autre Anderlechtois concerné, Hannes Delcroix a pas mal galéré. Après des problèmes récurrents au genou et une saison 2021-2022 quasi-blanche, il semble à nouveau dans une bonne forme et est destiné à être titulaire cette année.

Désormais capitaine de Genk, Bryan Heynen (25 ans) est très bien revenu dans le coup. Entre 2017 et 2020, il se déchire à deux reprises les ligaments croisés et manque plus de 530 jours de compétition.

© photonews

Une éternité, mais aussi un message envoyé à ceux qui sont dans le dur qu'il est encore possible de remettre la machine en marche. On pense évidemment à Zinho Vanheusden, qui n'en finit pas d'être freiné par les pépins au genou et qui est à un tournant de sa carrière, prêté à l'AZ.

On souhaite également un retour en grande forme à l'un de nos plus grands espoirs : Jérémy Doku. A seulement 20 ans, le petit feu follet a déjà connu bien des passages à l'infirmerie, à savoir plus de 170 jours d'indisponibilité sur la saison 2021-2022.

Dans cette liste, qui ne se veut pas exhaustive, d'autres ont eu bien moins de chance. Dans cette catégorie, l'exemple de Charly Musonda Jr. est l'un des plus frappants. Alors en préparation lors de son prêt à Vitesse Arnhem, il se blesse très gravement au genou. L'ancien joyau du RSC Anderlecht va passer 16 mois loin des terrains. Quatre ans plus tard, et près de 1000 (!) jours d'indisponibilité, le milieu de terrain erre désormais à la recherche d'un nouveau challenge.

Jordan Lukaku n'a pas non plus été en reste. Son passage à la Lazio restera marqué par un multitude de blessures, ce qui l'a progressivement poussé hors du noyau pro. Il n'aura pratiquement pas joué lors de son prêt la saison dernière à Vicenza (Serie B) suite à de nouveaux pépins et se retrouve désormais libre comme l'air.

Enfin, un cas récent pour terminer, celui d'Obbi Oularé. L'attaquant du RWDM s'est déchiré les ligaments croisés en préparation de la nouvelle saison, et devra attendre de longs mois avant, une énième fois, de se relancer.

Réussir dans le football n'est pas toujours histoire de talent et de volonté, car quand le sort s'acharne il peut en laisser plus d'un sur la touche...