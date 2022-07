Une ancienne piste de l'Union se relance en D2 néerlandaise

Il était libre depuis la fin de son contrat avec Lyon.

Alors que l'on relatait que l'Union Saint-Gilloise était en négociations pour attirer Héritier Deyonge (20 ans), le jeune international U18 belge (3 sélections) a finalement choisi de retourner aux Pays-Bas, pays qu'il connait depuis la poursuite de sa formation au PSV puis son prêt chez les U21 d'Utrecht alors qu'il était à Lyon.

Il a signé un contrat portant sur une saison avec Heracles Almelo (D2 néerlandaise), avec deux années supplémentaires en option.

"Quand le club a appelé, j'ai tout de suite trouvé ça intéressant. Après la saison dernière, au cours de laquelle j'ai été longtemps blessé, je voulais rejouer au football. A Heracles Almelo, tout est axé sur la victoire et cela me convient en tant que footballeur. J'aimerais gagner et je ferai tout ce que je peux cette année pour jouer une bonne saison avec tout le monde ici", a déclaré Deyonge lors de sa présentation.