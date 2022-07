🎥 Festival de Leandro Trossard avec Brighton contre l'Espanyol

Un triplé et une passe décisive dans ce match de préparation.

À une semaine de la reprise de la Premier League, Brighton s'est fait plaisir ce samedi. Les nouveaux coéquipiers de Undav (sur le banc et monté à la 72ᵉ minute) se sont largement imposés contre l'Espanyol Barcelone. Le score est sans appel : 5-1.

Et qui dit Brighton dit Leandro Trossard. Et le Diable s'est mis en évidence avec un triplé (53', 62' et 78') mais aussi une passe décisive. Oui, le Diable Rouge est en grande forme et à quatre mois de la Coupe du Monde, on ne va pas s'en plaindre.

Voici l'un de ses buts.