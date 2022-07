Josh Cullen (ex-Anderlecht) se distingue déjà de la meilleure des façons

Vincent Kompany a aligné d'entrée de jeu l’ex-Standardman Samuel Bastien, remplacé à la 70e, et Josh Cullen, qu’il a eu sous ses ordres à Anderlecht. L'international irlandais a livré une très bonne prestation et a d'ailleurs été nommé homme du match.

Pour rappel, les Clarets ont déboursé 3 millions d'euros pour l'arracher à Anderlecht qui l'avait acheté 500.000 euros à West Ham en 2020.

A star performance from Josh Cullen tonight 💫 #HUDBUR pic.twitter.com/Fj3WMozFif

A dominant display during our first season outing ⚡#HUDBUR pic.twitter.com/EV0qQZwe3N