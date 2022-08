Thomas Buffel, ancien des Rangers : "L'Union aura des possibilités, mais ce sera difficile"

Thomas Buffel décrit son ancienne équipe comme "un mélange de deux styles, ce qui en fait un adversaire redoutable".

Finalistes de l'Europa League la saison dernière, les Rangers sont, sur papier, un adversaire très redoutable. Thomas Buffel, qui a évolué à Glasgow entre 2005 et 2008, présente l'adversaire des Unionistes pour Het Belang van Limburg.

"La qualité individuelle chez les Rangers est beaucoup plus élevée. Prenez Matondo par exemple : une simple accélération fait toute la différence, comme on a pu le voir au Cercle de Bruges la saison dernière. Tous les joueurs sont capables de faire la même chose là-bas."

Mais selon Buffel, les Rangers sont plus qu'un ensemble d'individualités. "C'est surtout un collectif difficile à manœuvrer à cause du mélange de deux styles. D'une part, le club essaie de jouer au football de manière offensive et soignée. C'était déjà le cas à mon époque et cela n'a fait qu'augmenter avec l'arrivée de l'entraîneur néerlandais Giovanni van Bronckhorst. Mais si cela ne fonctionne pas, les Rangers peuvent passer au football anglais typique : avec beaucoup de passion et de lutte, les manches relevées. Et c'est comme ça qu'on n'en a jamais fini avec eux"

L'ancien de Genk voit cependant des possibilités dans le dos de la défense écossaise. "Les Rangers ont perdu leur meilleur défenseur (Calvin Bassey) face à l'Ajax. Les journalistes écossais s'attendent à ce que Sands obtienne une place de titulaire mardi, mais il est meilleur au milieu de terrain. L'Union aura de toute façon des chances lors du match retour. La bonne ambiance sur Ibrox est généralement un atout, mais elle peut aussi se retourner contre les Rangers."