🎥 Luis Suarez déjà buteur à son retour en Uruguay

À peine revenu, dĂ©jĂ buteur. Luis Suarez a trouvĂ© le chemin des filets pour son second match avec le Nacional.

Luis Suarez avait surpris en optant pour un retour en Uruguay, malgré des offres européennes et nord-américaines. L'ancien de Liverpool et du FC Barcelone a déjà trouvé le chemin des filets avec le Nacional Montevideo. Une belle tête sur corner face à Rentistas, pour un premier but depuis son retour. Certainement pas le dernier.