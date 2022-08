Le Barça aurait déjà lancé les discussions avec Lionel Messi !

Auteur d'un bon début de saison avec le Paris Saint-Germain, la Pulga, sous contrat jusqu'en juin 2023, dispose d'un avenir incertain.

Lionel Messi (35 ans, 1 match et 2 buts en L1 cette saison) possède une option pour prolonger son contrat d'une année supplémentaire, soit jusqu'en juin 2024, avec le PSG. Mais le FC Barcelone, par l'intermédiaire du président Joan Laporta et de l'entraîneur Xavi, a récemment multiplié les interventions médiatiques pour évoquer un possible retour de la Pulga.

Et d'après les informations de Catalunya Radio, le club catalan ont déjà débuté des discussions avec l'entourage du septuple Ballon d'Or afin d'espérer un come-back de Messi au Barça au terme de cet exercice. Les deux camps seraient d'ores et déjà en pourparlers concernant un bail court, d'un ou deux ans, afin de permettre au natif de Rosario de terminer sa carrière en Catalogne.