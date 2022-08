L'Ajax souhaite de séparer de Mohammed Ihattaren

Le joueur est tout simplement mêlé à des histoires qui dépassent de loin le cadre du football.

Considéré comme un des plus grands espoirs du football néerlandais, Mohamed Ihattaren (20 ans) connaît un début de carrière chaotique. Après un passage lunaire à la Sampdoria, où il n'a pas joué une seule minute, le milieu de terrain pourrait déjà quitter l'Ajax, où il est prêté par la Juventus.

En effet, le nouveau coach des Lanciers, Alfred Schreuder, a révélé que son joueur était menacé de mort par des individus non-identifiés. Au début du mois d’août, le journaliste spécialisé dans les affaires criminelles, John van den Heuvel, a mis les pieds dans le plat en affirmant que le jeune Batave, qui a raté le stage en Autriche, était ciblé par des caïds en raison d'une ex-relation avec une membre de leur famille.

Lundi, l’ancien policier est allé encore plus loin en expliquant qu’Ihattaren aurait conduit des criminels membres de la Mocro Maffia, suspects dans le procès Marengo, en direction du tribunal d'Amsterdam à bord de sa voiture. Un véhicule offert par son nouveau club et retrouvé carbonisé à Utrecht, sa ville natale, ajoutant qu’il a rendu visite à un grand baron de la drogue à la prison d'Alphen-sur-le-Rhin. Autant d’événements qui poussent les dirigeants de l’Ajax à casser son prêt et à le renvoyer du côté de la Vieille Dame.