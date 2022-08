🎥 Youri Tielemans acclamé à l'Emirates Stadium

Une chose est certaine : les supporters d'Arsenal veulent voir Youri Tielemans rejoindre leur club. Alors que les Gunners accueillaient Leicester, hier, les supporters ont acclamé le Diable Rouge, qui pourrait rejoindre le club de la capitale dans les prochains jours.

Si un accord n'a pas encore vu le jour, la direction connaît désormais l'avis des supporters : ils veulent voir l'ancien joueur du Sporting d'Anderlecht venir renforcer leur milieu de terrain.

Arsenal fans chant:



🗣 “Youri Tielemans, we will see you next week.”



pic.twitter.com/4eS7GKZYcx