🎥 La Premier League célèbre ses 30 ans en vidéo

Tout a commencé lors de l'exercice 1992-1993 pour le première division anglaise que nous connaissons aujourd'hui.

Tout a commencé à la fin de la saison 1990-1991 lorsqu'un projet de nouveau championnat est arrivé sur la table. Un an plus tard en 1992, les clubs de la First Division démissionnent et la FA Premier League voit le jour.

La saison 1992-1993 est la première qui voit le jour sous le nom de "Premier League", avec 22 clubs qui se battront pour le premier titre. Un sacre qui reviendra à Manchester United et Alex Ferguson.

Depuis, la première division anglaise nous a laissé de très beaux souvenirs :