La rencontre opposant le Brésil à l'Argentine ne sera pas rejouée

Le 5 septembre 2021, la rencontre entre le Brésil et l'Argentine était suspendu après une scène surréaliste et l'intervention des autorités sanitaires brésiliennes en plein match reprochant des manquements argentins au protocole Covid-19 en vigueur à l'époque.

Alors que la FIFA, via la Commission de Recours, avait confirmé le maintien de cette rencontre, la situation vient de changer ce mardi. En effet, la Fédération Argentine vient d'annoncer que le match n'aura plus lieu et que la date correspondante permettra à l'Albiceste de jouer un match amical de préparation à la Coupe du monde au Qatar 2022 à la place.

"L'AFA informe que, dans le cadre de la procédure disciplinaire relative aux incidents survenus lors du match Brésil-Argentine du 5 septembre 2021, l'AFA, la CBF et la FIFA ont réglé le différend devant le Tribunal arbitral du sport (TAS). L'AFA a été condamnée à payer une amende totale de 150 000 CHF (155 000 euros), dont la moitié a été suspendue pendant une période probatoire de deux ans. La moitié de l'amende à payer (25 % de l'amende totale) sera directement reversée par l'AFA à l'Organisation mondiale de la santé (OMS), afin de soutenir ses efforts continus de lutte contre le COVID-19", précise le communiqué.