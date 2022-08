La Nationale 1 reprend ses droits, le RFC Liège est prêt : "On connaît notre objectif"

Après la Coupe, les Sang et Marine tenteront de confirmer ce mercredi (20h) en ouverture du championnat à Thes Sport Tessenderlo.

Le RFC Liège avait disputé son premier match officiel le week-end dernier en Coupe de Belgique contre Verlaine. Une victoire nette et facile chez le pensionnaire de D2 ACFF (0-3). "Un bon résultat et une bonne prestation qui ont confirmé notre bonne préparation", nous confie Gaëtan Englebert. "L'équipe est prête mentalement. Les automatismes doivent encore s'améliorer, mais nous disposons d'une bonne base", souligne le T1 des Sang et Marine.

La Nationale 1 reprend ses droits ce mercredi soir. C'est à Thes Sport Tessenderlo que le RFC Liège entame son nouvel exercice. "On préfère toujours débuter à domicile, mais les dernières années nous ne sommes pas parvenus à nous imposer à Rocourt. Ce n'est pas plus mal de commencer par un gros match à l'extérieur. Le plus important, c'est d'être présent, de se créer des occasions et de prendre les trois points.

Cette saison sera particulière en N1 puisque les trois premiers monteront directement en Challenger Pro League. Parmi les candidats à la montée, on retrouve bien entendu le RFC Liège. La saison dernière, le matricule 4 est passé à deux doigts du sacre. Désormais, il a 38 matchs pour prouver qu’il mérite sa place dans l’antichambre de l'élite du football belge. "On connaît notre objectif, savoir être en D1B l'année prochaine. Une très longue saison où il faudra faire preuve de régularité, mais aussi bien débuter. De plus, il faudra éviter toute spirale négative après une défaite ou un creux. Les équipes les plus régulières seront récompensées", a conclu Englebert qui pourra compter sur l'ensemble de ses troupes à Thes Sport Tessenderlo.