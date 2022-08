Brecht Dejaegere : "Je suis fier d'être le capitaine de cette équipe"

Le capitaine du Téfécé a évoqué le bon début de saison de Toulouse et ses attentes pour la suite.

Brecht Dejaegere était mercredi l'invité de "L'Équipe du soir". Le capitaine de Toulouse évoque le bon début de saison de son équipe. "C'est bien d'entendre de bonnes choses sur le club. Je suis fier d'être le capitaine de cette équipe, et on va tout donner pour continuer cette belle histoire", a confié le milieu de terrain toulousain avant d'expliquer pourquoi le promu ne manque pas ses débuts en Ligue 1.

"Il y a une très bonne dynamique entre les joueurs, le staff technique et le staff médical, ainsi qu'un très bon état d'esprit dans le groupe qui continue d'être présent. Il n'y a pas eu vraiment de changement avec le passage de la Ligue 2 à la Ligue 1. Il faut juste avoir un déclic, se dire que le niveau est plus élevé, et s'adapter le plus vite possible afin de faire de bons résultats", a souligné l'ancien joueur de La Gantoise.