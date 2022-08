Le Bayern roule sur Bochum et en plante 7 !

C'était bien trop facile pour les Bavarois ce dimanche.

Opposés à Bochum, les hommes de Julian Nagelsmann n'ont pas fait dans la dentelle. Le Bayern a tout simplement écrasé son adversaire du jour : 0-7 !

Sané a ouvert le score dès la 4e minute. Transfuge estival, De Ligt doublait la mise après 25 minutes. Coman puis Sadio Mané alourdissaient la marque. 0-4 à la mi-temps.

Les Bavarois n'ont pas baissé de tempo par après et ont continué à empiler les roses. Mané marquait son doublé en transformant un penalty, puis l'infortuné Gamboa donnait au score des allures de match de tennis. Enfin, Gnabry inscrivait le dernier but de la rencontre.

En 3 matchs, le Bayern a déjà inscrit 15 (!) buts, et encaissé un seul. On espère que le Rekordmeister ne va pas à nouveau faire la course seul en tête toute la saison, au risque de nous donner une solide impression de déjà-vu...