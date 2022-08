Match de dingue entre Manchester City et Newcastle, De Bruyne à l'assist

Citizens et Magpies se quittent dos à dos au terme d'un match à 6 buts.

City prenait l'avance via Ilkay Gundogan, dès la 6e minute. Newcastle réagissait bien et revenait au score. Almiron était à la conclusion d'un assist de Saint-Maximin (1-1). 10 minutes plus tard, Callum Wilson mettait Newcastle devant et enflammait St-James' Park.

Kieran Trippier inscrivait même le 3e but de ses couleurs ! Mais City n'est pas champion en titre pour rien, et a réussi à arracher le nul. Haaland (61e) puis Bernardo Silva (64e, sur un assist de Kevin De Bruyne) remettait les pendules à l'heure en peu de temps.

A noter que De Bruyne a été taclé de manière irrégulière par Trippier, dont le VAR a annulé le carton rouge. Premiers points perdus par City depuis le début de la saison.