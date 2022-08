Et si Memphis Depay retournait dans l'un de ses anciens clubs?

Il s'éloigne de la Juventus, pour mieux se rapprocher.... de la Premier League et d'un retour surprenant.

Annoncé proche de la Juventus, Memphis Depay (28 ans, 38 matchs et 13 buts toutes compétitions pour la saison 2021-2022) ne devrait finalement pas rejoindre Turin. En effet, le club piémontais, qui ne parvient pas à s'entendre avec le FC Barcelone, va finalement miser sur le buteur de l'Olympique de Marseille, Arkadiusz Milik. Néanmoins, tout n'est pas terminé pour l'attaquant néerlandais, qui pourrait retrouver un ex.

D'après Marca, Manchester United pense à un retour du Néerlandais, cinq années et demie après son départ pour l'Olympique Lyonnais. Le journal espagnol parle d'une possible offre de 10 millions d'euros pour récupérer l'Oranje. Reste à savoir si ce dernier est intéressé par un come-back à Old Trafford, où il pourrait évoluer sous les ordres de son compatriote, Erik ten Hag.