L'ancien arbitre international Howard Webb va prendre la direction de l'arbitrage anglais dans les prochains mois, a annoncé, mercredi, la Premier League. Il a été nommé directeur de l'arbitrage du Professional Game Match Officials Limited (PGMOL, l'organisme responsable des officiels de match dans le football pro anglais) en remplacement de Mike Riley.

Il prendra ses fonctions à la fin de son contrat avec l'Organisation des arbitres professionnels (PRO) de la Major League Soccer, qu'il avait rejointe en 2017.

PGMOL is pleased to confirm that Howard Webb will take up the role of Chief Refereeing Officer in the coming months.



