Karim Benzema élu meilleur joueur UEFA de l'année devant Thibaut Courtois et Kevin De Bruyne

Ce jeudi soir, le Français a reçu le trophée de meilleur UEFA de l'année devant les Diables Rouges Thibaut Courtois et Kevin De Bruyne.

Nommé avec son coéquipier Thibaut Courtois et le milieu de Manchester City Kevin De Bruyne, Karim Benzema a obtenu le trophée de meilleur UEFA de l'année. L'international français, qui est encore plus que jamais favori dans la course au Ballon d'Or, a connu une saison époustouflante cette année.

En 46 matches, le buteur a inscrit 44 buts et délivré 15 passes décisives. "Je suis vraiment content et fier d'être ici. Je remercie le Real Madrid, mon président, mon coach et mes coéquipiers. Le plus important, c'est de gagner les trophées collectifs. Quand on fait les choses bien sur le terrain, les récompenses individuelles arrivent. Le moment le plus marquant ? Le match retour contre le PSG à la maison avec l'aide du public, on a réussi à retourner le match pour aller loin et nous donner beaucoup de confiance. Le football est difficile. Il y a des moments où on se fait dominer et d'autres ou on ne lâche jamais. À Madrid, on ne lâche jamais. Même si on perd, on peut réussir à remonter le score", a-t-il confié après la remise du trophée.