Hein Vanhaezebrouck réagit au tirage au sort : "Des adversaires jouables, mais à ne pas négliger"

Reversé en Conference League après sa double défaite face à l'Omonia Nicosie, La Gantoise a hérité de Molde, des Shamrocks Rovers et de Djugardens en phase de poules. Des adversaires à la portée des Gantois, mais à ne pas négliger, comme le souligne Hein Vanhaezebrouck.

"Un tirage supposément facile est toujours plus difficile qu'il n'y paraît. Nous devons prendre le temps d'apprendre à connaître ces équipes avant de les juger. Je vois tout le monde dire que nous allons passer sans problème, mais Molde est en tête du championnat de Norvège, et les autres équipes se débrouillent également très bien dans leur championnat respectif. Passer l'hiver européen reste évidemment notre objectif."

🎙Hein over loting: “Het is niet zo dat we onze tegenstanders al door en door kennen. Molde staat wel aan de leiding in de Noorse competitie, dus dat zal ongetwijfeld een goeie ploeg zijn. Overwinteren is en blijft ons doel.”



