Deux grands clubs de Liga sur Cameron Puertas

La saison trois étoiles de Cameron Puertas pourrait lui valoir un transfert vers le top européen. L'Union Saint-Gilloise peut se préparer à recevoir des offres pour son meneur de jeu.

Chaque été depuis sa remontée en D1A, l'Union Saint-Gilloise sait qu'elle aura bien du mal à conserver ses cadres. Après Deniz Undav, Dante Vanzeir, Teddy Teuma, Senne Lynen ou encore Siebe van der Heyden, ce sera pareil lors du mercato à venir.

Le joueur le plus convoité des vainqueurs de la Croky Cup sera peut-être Cameron Puertas (25 ans), auteur de 14 buts et 23 passes décisives en 55 rencontres toutes compétitions confondues. L'Hispano-Suisse est meilleur passeur de JPL avec 19 assists en 39 matchs de championnat (phase classique et Playoffs confondus).

Sans surprise, donc, il y aura de l'intérêt pour le meneur de jeu unioniste. Selon Dominik Schneider, journaliste pour FussballTransfers, deux clubs de Liga auraient manifesté leur intérêt pour Puertas : le FC Séville et Villarreal.

Puertas vers LaLiga ?

Quatre clubs de Bundesliga, dont l'identité n'a pas été révélée, seraient également sur le coup. Le prix demandé par l'USG ? Un peu plus de 10 millions d'euros (Cameron Puertas est estimé à 11 millions d'euros sur Transfermarkt).

Cameron Puertas est sous contrat jusqu'en 2025 au Parc Duden, avec une option d'extension pour l'Union Saint-Gilloise. La politique de la direction unioniste a cependant toujours été très clair : aucun salaire excessif, et aucun bâton dans les roues pour les joueurs souhaitant s'en aller.

Les clubs intéressés ne doivent pas s'inquiéter d'un Euro 2024 pouvait faire augmenter la valeur marchande du médian natif de Lausanne : pour des raisons extrasportives, Cameron Puertas n'a pas pu être repris par le sélectionneur de la Suisse (lire ici).