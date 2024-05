Les nombreuses blessures à répétition côté Anderlecht posent question

Brian Riemer a répété à plusieurs reprises cette saison que les blessures font partie du football. Mais Anderlecht en a connu beaucoup cette saison. Le club examine donc s'il ne devrait pas aborder certaines choses différemment.

Pour clarifier : le département médical n'est pas critiqué. Anderlecht examine cependant comment l'améliorer et l'optimiser. Le moderniser également. Le club tente une nouvelle approche.

Anderlecht a commencé à s'entraîner l'été dernier alors que la saison était encore en cours. Comme ils ont terminé onzièmes, leur saison s'est terminée plus tôt que les autres. Il semblerait désormais que cela a peut-être quelque chose à voir avec le grand nombre de blessures musculaires en fin de cette saison.

David Cosgrave déjà remercié par Anderlecht

En effet, le club n'a pas été épargné. En plus de la blessure au genou de Thorgan Hazard, de la blessure à l'épaule de Thomas Delaney et de la blessure aux ligaments de Yari Verschaeren, des joueurs importants ont dû déclarer forfait lors de moments cruciaux comme Vertonghen, Schmeichel, Amuzu, N'Diaye, et encore une fois Delaney et Verschaeren, Sardella...

Anderlecht pensait nommer David Cosgrave comme Performance Manager, mais deux semaines après son arrivée, il est déjà parti. L'approche de l'Irlandais n'était pas appréciée par le reste du personnel médical. En théorie, il devait superviser, mais en pratique, il s'immisçait dans la gestion quotidienne.

Anderlecht veut toujours quelqu'un pour superviser son département, mais cherche également les raisons de toutes ces blessures à répétition. La charge de travail est-elle trop élevée ? Doit-on mettre en place plus de programmes individuels ? Faut-il mettre davantage l'accent sur certains points ?