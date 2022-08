Der Zakarian explose de colère: "J'ai déjà pris deux dolipranes!"

Sept buts encaissés pour Brest ce dimanche !

Pourtant en confiance depuis le début de la saison, Brest a été pulvérisé sur sa pelouse par Montpellier (0-7), ce dimanche, lors de la 4e journée de Ligue 1. Une sortie de route incompréhensible qui a mis en rogne l'entraîneur du club breton, Michel Der Zakarian.

"J'ai déjà pris deux dolipranes. Je vais en prendre deux ce soir... On a été mauvais, on n'a rien fait de tout le match. Tu ne gagnes aucun duel, aucun second ballon. Tu ne gagnes rien. On les a regardés marquer des beaux buts. Je ne suis pas psychologue, je ne sais pas pourquoi mentalement, on n'y était pas. Tout a été mauvais du début à la fin du match. L'attitude est catastrophique, ce n'est pas possible", a pesté le technicien brestois en conférence de presse.