Aouar, direction la Premier League?

Il y servirait un ancien Anderlechtois.

Annoncé possible partant cet été, à un an de la fin de son contrat, Houssem Aouar (24 ans, 1 match en L1 cette saison) fait l'objet d'offres de la part de Nice et de Benfica. Si ces deux destinations sont étudiées, le milieu de l'Olympique Lyonnais privilégie toujours un départ vers l'Angleterre. Et, justement, un club anglais est entré dans la danse.

Selon L'Equipe, Fulham veut attirer le Gone. Le club londonien échange déjà avec l'OL et le joueur, qui voit ce challenge d'un bon oeil pour se faire remarquer en Premier League et attirer les meilleurs clubs anglais ensuite. Problème, les Cottagers ne disposent pas actuellement des ressources financières nécessaires pour boucler un transfert. De quoi faire capoter ce dossier ?