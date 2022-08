L'Atlético Madrid, avec Witsel et Carrasco, s'impose à Valence grâce à Griezmann

Valence recevait l'Atlético Madrid en cloture de la 3ème journée de Liga ce lundi soir. Titulaire dans le trio défensif madrilène, Axel Witsel a joué toute la rencontre tandis que Yannick Carrasco est monté au jeu au repos.

Le VAR a notamment du intervenir à deux reprises pour aider l'arbitre, Guillermo Cuadra Fernandez. Le superbe but de Musah (23e), a notamment été refusé à cause d'une faute de Diakhaby en amont du missile de l'Américain. Un peu plus d'une dizaine de minutes plus tard, c'est l'expulsion de Correia qui a été annulée (39e), la décision initiale de l'arbitre étant jugée trop sévère (41e). Le Portugais a écopé d'un simple carton jaune après avoir retenu Morata, seul sur la gauche, aux abords de la surface des Ches.

Il a fallu attendre l'heure de jeu et l'entrée de Griezmann pour enfin assister au premier but de la partie. Le Français, tout juste rentré à la place de Kondogbia (64e), a marqué sur son premier ballon du match. A la réception d'une passe de Lemar, le Français a a déoché une frappe, déviée par Soler, qui s'en est allée tromper le gardien de Valence (66e). Le score n'a plus bougé. Avec cette victoire, Les Colchoneros grimpent à la 6ème place tandis que Valence reste bloqué à la 14ème place.