Officiel: Antony débarque à Manchester United

C'était dans les tuyaux, c'est désormais officiel : Antony (22 ans, 3 matchs et 2 buts toutes compétitions cette saison) va rejoindre Manchester United ! Le club anglais a officialisé ce mardi un accord avec l'Ajax Amsterdam pour le transfert de l'ailier brésilien, "sous réserve de la visite médicale, de la finalisation du contrat du joueur et d'une autorisation internationale". De son côté, la formation néerlandaise a confirmé le montant du transfert : 100 millions d'euros, dont 5 M€ de bonus.

Pour remplacer Antony, les Lanciers ciblent l'ancien Marseillais Lucas Ocampos, qui évolue au FC Séville.

An agreement has been reached for the transfer of @Antony00 🤝🔴#MUFC