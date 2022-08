Officiel : le nouveau sélectionneur du Maroc est connu !

Le Maroc a trouvé son nouveau sélectionneur à quelques mois du début du Mondial. La fédération marocaine de football a officialisé l'arrivée de Walid Regragui à la tête des Lions d'Atlas.

Regragui arrive du Wydad Casablanca après avoir gagné le championnat marocain ainsi que la Ligue des Champions africaine. Il remplacera donc Vahid Halilhodzic, qui a quitté son poste récemment, et aura la lourde tâche de réaliser un parcours honorable avec la sélection marocaine au Mondial au Qatar.

Welcome to our new coach @WalidRegraguiof 🌟#DimaMaghrib 🇲🇦 pic.twitter.com/WRUIoa7fN9