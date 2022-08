🎥 Roméo Lavia met la Premier League à ses pieds

Le jeune milieu de terrain belge a illuminé la Premier League lors de la victoire de Southampton contre Chelsea.

Lorsque Roméo Lavia était à Anderlecht, il était déjà considéré comme une future star. Son passage à Manchester City a tout simplement confirmé les premières impressions. Mais depuis le début de cette saison, et sa signature à Southampton, il confirme et va même au-delà des espérances.

Cinq rencontres de Premier League en cinq journées, c'est ce qu'on peut appeler "glaner ses galons de titulaire". En plus d'être sur le terrain, sa puissance, son jeu vers l'avant et sa présence ont été remarqués par tous les observateurs.

Ce mardi, contre Chelsea, et comme on peut le voir dans la vidéo ci-dessous, il a tout simplement été monstrueux. Il a même signé son premier but de la saison, comme une cerise sur le gâteau de sa performance. Mais...

Oui, il y a un mais. Il a quitté la pelouse à cause d'une blessure aux ischios. Si cette blessure se confirme, il devrait être sur la touche durant quelques semaines, et n'entrerait donc pas en ligne de compte pour le prochain rassemblement des Diables. Il faudra surveiller les communiqués de presse de son club.

Cet épisode malheureux rappelle qu'il faudra être patient avec Roméo Lavia. Il n'a que 18 ans et vit cette saison sa première saison en tant que titulaire chez les pros, qui plus est en Premier League. La succession des rencontres sera exigeante physiquement, et il faudra aussi se préparer à le voir avoir une période compliquée durant la saison, voir à avoir quelques pépins physiques. Mais son talent est révélé, il va maintenant devoir passer à l'étape supérieure : s'imposer sur la longueur et avec régularité, semaine après semaine. Il en a toutes les qualités, il faudra être patient, lui le premier.

Romeo Lavia vs Chelsea (H) 💎 pic.twitter.com/YGJ45U7Vgz — RN (@rnvidss) August 30, 2022