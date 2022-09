Le FC Séville plongé dans le doute : "Un passage compliqué dont on doit sortir le plus vite possible"

Le Séville FC vit un début de saison compliqué. Après une défaite à domicile en championnat contre le Barça (0-3), le club andalou a pris l'eau face à Manchester City ce mardi (4-0) lors de la première journée de la Ligue des champions.

L'entraîneur du FC Séville Julen Lopetegui a acussé le coup après la lourde défaite contre Manchester City. "City a mérité de nous battre, mais durant le match, on a eu nos moments. En début de deuxième période par exemple, on a réussi à leur causer un peu plus de problèmes, mais c'est là qu'ils ont marqué leur but, et cela nous a donné un coup sur la tête", a lâché le technicien espagnol en conférence de presse avant d'évoquer la situation compliquée du club andalou.

"C'est un passage compliqué, difficile, dont on doit sortir le plus vite possible. On n'est pas là où on voudrait être pour de nombreuses raisons. Mais il reste de nombreux matches en Liga et en Ligue des champions. On doit assumer cette situation, et changer les choses. Il faut serrer les dents. Simplifier les choses. Il ne faut pas regarder dehors, ça ne t'apporte rien. Il faut se regarder dans les yeux, se serrer les coudes, et inverser la vapeur. Il n'y a pas d'ingrédient magique, rien de spécial. Juste se regarder et essayer de progresser. Personnellement, pire est la situation, plus fort je me sens", a conclu Lopetegui.