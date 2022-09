Officiel : le RB Leipzig tient déjà son nouvel entraîneur

Quelques jours après avoir remercié Domenico Tedesco au lendemain de la lourde défaite en Ligue des champions face au Shakhtar Donetsk (4-1), le RB Leipzig tient déjà son nouvel entraîneur.

Le club allemand a annoncé ce jeudi la nomination de Marco Rose au poste de T1 du club. Celui qui a coaché Gladbach et Dortmund est désormais lié au club jusqu'en 2024. Une conférence de presse est attendue ce jeudi.

