L'Arabie Saoudite candidate avec deux autres pays, dont un européen, pour la Coupe du Monde 2030 ?

Après le Qatar en 2022, un autre pays du Moyen-Orient semble décidé à accueillir la Coupe du Monde peu de temps après. L'Arabie Saoudite ne veut pas organiser cela seule, cependant.

Où se déroulera la Coupe du Monde 2022 ? Le verdict doit tomber assez rapidement. Parmi les candidats : le Maroc, une candidature conjointe entre l'Argentine, l'Uruguay, le Paraguay et le Chili, une candidature conjointe entre l'Espagne et le Portugal. Et selon le Daily Mail, une nouvelle candidature devrait être mise en place. Plutôt surprenante : il s'agirait d'un ticket Arabie Saoudite - Egypte et ... Grèce.

La candidature devrait être officialisée sous peu. L'Arabie Saoudite se chargerait de la majorité du financement et de l'organisation, l'Egypte étant le partenaire principal et la Grèce se chargeant de compléter le dossier, la Coupe du Monde se devant de disposer de nombreux stades puisqu'elle sera organisée à 48 équipes dès 2026. Il s'agirait de la seule candidature inter-confédération, entre les confédérations asiatique, africaine et européenne. La présence de l'Égypte permettrait d'argumenter concernant un retour sur le sol africain, vingt ans après la Coupe du Monde 2010 en Afrique du Sud.