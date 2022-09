Victor Boniface, le nouveau facteur X de l'Union ?

Le Nigérian a fait la différence ce jeudi face à l'Union Berlin et semble définitivement prendre ses marques chez les Saint-Gillois. Son profil pourrait être très utile cette saison.

Outre ses "illustres inconnus" recrutés lors de ce mercato, l'Union avait également surpris certains en enrôlant Victor Boniface. Un nom connu par les suiveurs du foot norvégien - 23 buts en 66 matchs avec Bodø/Glimt - mais aussi le foot européen - en Conference League - la saison dernière.

Auteur de 5 buts en 4 matchs en qualifs de Ligue des Champions avant de rejoindre l'Union, le Nigérian a eu besoin de quelques temps pour s'adapter. Titularisé pour le derby bruxellois, il s'annonce aux yeux de tout Bruxelles et de la Belgique : une frappe sèche à ras-de-terre qui bat Van Crombrugge après seulement deux minutes.

Depuis, on attendait un nouveau coup d'éclat de sa part. Peu en vue notamment contre Zulte le week-end passé, le Nigérian a attendu son moment pour briller à nouveau. Pour ses retrouvailles - pour lui comme l'Union - avec les compétitions européennes, Boniface a fait éclater la défense de l'Union Berlin a lui tout seul. Un petit pont dévastateur, une passe en profondeur parfaitement calibrée pour Lynen, un assist royal pour lancer une victoire de prestige.

Outre cette action, Boniface a étalé les qualités d'un profil d'un 9 bien loin de celui de "la vieille école", très utile en contre-attaque. Sa capacité à venir rechercher plus bas, de servir ainsi de soutien notamment à Teuma et de lancer des actions, commence réellement à être intéressante. Rapide, il est inutile de dire qu'il n'y a pas que balle au pied qu'il peut être lancé : il peut aussi l'être en profondeur. En ce sens, il a un profil bien plus diversifié - complet ? - que celui d'Undav.

Il est surtout bien entouré : on l'a encore vu avec Lapoussin, qui peut évoluer haut sur une aile. Adingra était aligné sur l'aile gauche contre Zulte et peut tester de combiner avec lui. Par contre, ce qu'il manque encore : les combinaisons et l'entente générale avec Vanzeir. Le petit numéro 13 a beau multiplier les appels et les courses, peu de choses lui réussissent en ce début de saison. Il lui manque un soutien, ce qu'était absolument Undav... Sur le banc, Eckert Ayensa a déjà montré 2-3 belles choses mais a un profil encore plus éloigné d'un pur 9 que celui de Boniface. La saison est encore jeune, patience...