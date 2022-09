L'Inter Milan bientôt racheté par l'Arabie Saoudite ?

Après leurs deux dernières défaites consécutives, en championnat puis en Ligue des Champions, les Italiens font grise mine.

Tout s'agite du côté de l'Inter Milan et une nouvelle capitale pourrait bientôt changer l'avenir des Nerazzurri. Les propriétaires actuels (l'entreprise chinoise Suning) du club lombards seraient en négociations avancées avec le fond saoudien PIF (déjà détenteur de Newcastle) dans le cadre d'un possible projet de rachat, selon la chaîne de télévision Sportitalia. L'offre posée sur la table serait comprise entre 1,2 et 1,4 milliard d'euros.