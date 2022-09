Ligue des Champions : le Sporting surprend Tottenham, l'Inter facile face à Plzen

Tottenham a chuté dans les derniers instants face à un bon Sporting Portugal, tandis que l'Inter a assuré l'essentiel.

Sporting Portugal - Tottenham

Sensation ce mardi soir à Lisbonne. Face à un Tottenham peu inspiré, les Portugais se sont imposés au finish. Lloris avait dû déjà sortir le grand jeu face à Edwards puis face à Pedro Porro. Sur le corner qui suit, Paulinho mettait un coup de casque et ouvrait le score à la 91e. Dans la foulée, les coéquipiers d'Harry Kane encaissaient un second but de très grande classe par le jeune Arthur (20 ans).

Viktoria Plzen - Inter Milan

L'Inter, toujours sans Lukaku, s'est imposé sur le score de 0-2 en République tchèque. Edin Dzeko, le remplaçant de Romelu, a conclu une magnifique action à la 20e minute. Le latéral Denzel Dumfries confirmait la victoire intériste en seconde période (71e).