James Rodriguez va faire son retour en Europe

James Rodriguez (31 ans, ex-Real Madrid, Bayern Munich, Everton, Porto, Monaco) est parti depuis septembre 2021 au club qatari d'Al-Rayyan. Selon Fabrizio Romano, la star colombienne va faire un retour inattendu en Europe.

James devrait en effet être prêté à l'Olympiakos. Il est attendu ce mercredi en Grèce pour passer sa visite médicale. Un accord verbal existerait déjà.

Un nouveau beau coup pour l'Olympiakos, qui a déjà enrôlé la légende brésilienne Marcelo cet été.

James Rodriguez to Olympiacos, deal set to be completed! Been told that the Colombian star will fly to Greece today — medical scheduled, there’s verbal agreement in place on loan deal. 🚨⚪️🔴🇨🇴 #transfers



If all goes as planned, James will sign later today.



Here we go soon. pic.twitter.com/tBlz4cPWuV