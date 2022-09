Adrien Truffert explique pourquoi il n'a pas choisi la Belgique : "La question ne se pose pas"

Né en Belgique, le jeune international Espoirs avec la France a mis les choses au clair.

En deux saisons, Adrien Truffert (20 ans) est devenu progressivement un pion important du Stade Rennais. Il compte actuellement 84 matchs, 4 buts et 10 assists avec les Bretons. Né à Liège, il a préféré porter les couleurs des équipes de jeunes avec la sélection nationale française (14 sélections avec les U21).

Bien qu'il n'ait pas encore été sélectionné avec les A, Truffert ne se voit pas porter d'autres couleurs que celles de nos voisins. "Aujourd’hui, je suis avec l’équipe de France, je n’ai même pas la double nationalité. Aujourd’hui, la question je ne me la pose même pas", a-t-il déclaré dans une interview pour Stade Rennais Online.

"On me la pose souvent, mais elle n’a pas à se poser. Je n’ai qu’une nationalité, je joue avec l’équipe de France, et je me vois avec l’équipe de France, et pas avec la Belgique."