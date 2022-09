Et si Lucas Stassin méritait sa place en équipe A ?

Lucas Stassin a réalisé un match phénoménal avec le RSCA Futures. Suffisant pour découvrir l'équipe A ? Peut-être.

Lucas Stassin n'a que 17 ans, mais a réalisé un match de vétéran ce vendredi au Lierse. On en a déjà entendu, des critiques à son égard : un peu trop léger, pas assez efficace devant le but, tard-mature : certaines s'entendent, toutes doivent être relativisées - il a, rappelons-le... 17 ans seulement. Et a inscrit un triplé à l'extérieur dans une rencontre de football professionnel. Ils sont peu nombreux à réussir cet exploit.

Alors, est-ce à dire que Lucas Stassin, comme Julien Duranville et Mario Stroeykens, devrait obtenir sa chance en équipe A ? La réponse semble claire : à l'heure où Anderlecht manque d'efficacité devant le but, où Benito Raman pose question et où Stroeykens lui-même n'a pas paru à son aise en second attaquant, il paraît y avoir la place pour le jeune Lucas.

Déforcer le RSCA Futures ?

À 17 ans, Lucas Stassin ne peut pas être la solution de fortune aux maux offensifs du RSCA. Mais Julien Duranville n'en a que 16 et amène un vent de fraîcheur à chaque montée au jeu. Si l'objectif est d'avoir sur le banc un n°9, denrée rare à Neerpede, qui peut amener quelque chose en montant au jeu (ce que Raman et Stroeykens font peu), alors Stassin mérite au moins d'être considéré.

Le problème : justement, Neerpede compte peu de 9. Si Lucas Stassin venait à être promu en A, il faudrait qu'il joue moins souvent avec les Futures de Robin Veldman. Et ceux-ci n'ont pas d'alternative du même niveau. Au-delà de déforcer l'équipe, c'est même fausser la D1B que de priver désormais des U23 fringants d'un de leurs atouts n°1. À moins que Mario Stroeykens fasse le chemin inverse. Ou que Felice Mazzù décide que non, il n'a pas besoin du jeune Stassin, et fera avec les attaquants à sa disposition. Mais la présence des U23 en D1B n'est-elle pas destinée à profiter d'éclosions de ce genre ? Le débat est ouvert !