Ligue des champions : la finale pourrait être délocalisée sur un autre continent

L'UEFA voudrait mettre en place ce projet très ambitieux mais qui pourrait recevoir un accueil mitigé des supporters européens.

La finale de la Ligue des champions est un événement qui, depuis la création de la compétition, s'est déroulé sur le sol européen. En sera-t-il autrement dans les prochaines années ?

L'idée ferait son chemin dans les bureaux de l'UEFA. C'est en tout cas ce que révèle le quotidien espagnol AS ce samedi en expliquant que l'UEFA serait ouverte à une délocalisation de la finale de la C1 aux Etats-Unis.

Une idée pas si illogique si on prend en considération le fait que les Etats-Unis organisent la Coupe du monde 2026 avec le Canada et le Mexique et souhaiteraient également s'octroyer l'organisation du Mondial des Clubs en 2023.